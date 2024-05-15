Yanan marketin enkazı kaldırılıyor

KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLMUŞTU

İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi Şehit Basri Sokak’ta bulunan VİP Gross Market’te 18 Nisan tarihinde yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere itfaiye müdahale etmesine rağmen, bina ve içindeki gıda malzemeleri tamamen yanmıştı.

İzmitli iş insanı İshak Yıldırım’ın sahibi olduğu dükkanın kiracısı VİP Gross marketin sahibi Sabri Ersan’dı. Yıldırım, binanın sigortası olduğunu ifade ederken, işletmeci Ersan ise dükkan içerisindeki ürünlerin sigortası olmadığı açıklamıştı. Elektrik kontağından çıkan yangın sonrası incelemeler yapıldı, 100 milyon TL ticari alanda zarar olduğu tespit edildi. İşletmeci Yıldırım ise, binayla ilgili zararının 15 milyon TL olduğunu açıkladı.

YERİNE YENİDEN DÜKKAN İNŞA EDİLECEK

25 gün süren inceleme ve hasar tespit sürecinin ardından yanan dükkânın enkazı kaldırılmaya başlandı. Enkazında imha edilmesi gereken maddeler İZAYDAŞ’a götürülecek, arazideki enkaz kaldırma işlemi de 1 haftada tamamlanacak.

Yapıdan çıkan hurda demir ve çelik aksam, sökümü yapan firma tarafından alınacak. Enkaz kaldırma sürecinin tamamlanması sonrası bölgede ne yapılacağı ile ilgili bilgisine başvurduğumuz İshak Yıldırım, “Yanan ticari alanımız sigortalıydı. Enkaz kaldırma süreci bittiğinde sigorta firması yanan dükkân gibi bir yapı inşa edecek. Yeni yerde hizmet verecek işletme henüz belli değil, kiraya çıkaracağız. 1300 metrekarede inşa edilecek yeni yer, sorun çıkmaması halinde 3 ayda inşa edilecek” dedi.

YENİSİ İNŞA EDİLECEK- Yanan binanın sahibi İshak Yıldırım, sigortalı olan binasının yerine yenisinin sigorta şirketi tarafından yaptırılacağını belirtti. Sonrasında ise bina kiraya verilecek.

ENKAZ TEMİZLİĞİ- 18 Nisan’da çıkan yangında küle dönen VİP Gross marketin bulunduğu binada enkaz temizliği sürüyor. Metal aksam temizliği yapan firma tarafından alınacak. İmha edilmesi gerekenler ise İZAYDAŞ’a götürülüyor. Alanda temizlik çalışmalarının bir hafta içinde sonlandırılması bekleniyor.