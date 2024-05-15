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Gemi gümrük trafiğine römorkör barınağı çözümü

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi’ndeki gemi trafiğini düzenlemek ve rahatlatmak amacı ile Körfez Atalar Mahallesi’nde römorkör barınağı yapmak için ÇED başvurusunda bulundu.

Süriye Çatak Tek
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Gemi gümrük trafiğine römorkör barınağı çözümü mask
Gemi gümrük trafiğine römorkör barınağı çözümü
Gemi gümrük trafiğine römorkör barınağı çözümü
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56 MİLYONA MÂL OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Atalar Mahallesi’ne römorkör barınağı yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuruda bulundu. Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlayan römorkör barınağı ile il genelinde hizmet veren acente gemilerinin, 14 ayrı liman yerine tek bir noktada gümrük işlerini yapması sağlanacak. Böylece denizdeki gemi trafiği rahatlatılacak. 60 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde inşa edilecek iskele ve 1000 metreküplük dolgu alanının 56 milyon 595 bin liraya mâl olması bekleniyor.

YILLIK 100 TEKNE KULLANACAK

Yapılacak römorkör barınağı 60 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde. İskelenin deniz tarafında kalan kısmı ise 24 metre olacak. 1000 metreküp dolgunun yapılacağı projede iskeleye 24 metre uzunluğundaki römorkörlerin yaklaşması planlanıyor. Planlanan iskeleden römorkör, acenta botu, palamar, kılavuz teknesi hizmetleri alınabilecek. İskeleyi yıllık 100 teknenin kullanması planlanıyor. Proje ile yurt içi ve yurt dışına sefer yapan gemilere acenta hizmeti, gümrük hizmeti, personel değişiklik hizmeti, survey hizmetleri, kumanya ve teknik malzeme hizmeti verilecek.

DENİZ TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK İÇİN

İl genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetki sahasında hizmet veren acenta botları işlemlerini Safiport, Oyak NYK, DP World, Evyap, Diler, Rota, Gübretaş, Yılport, Efesan, Kroman, Belde, Poliport, Autoport ve Limaş limanlarından yapmaları gerekmekte. Bu durum Kocaeli’ye gelen, demir atan ya da limanlara giden gemilerin gümrük işlemlerini 14 liman üzerinden çözmelerini mecbur kılıyor. Böylece yoğun olan deniz trafiğine ekstra yük biniyor. Bu amaçla il genelinde hizmet veren ve sayıları 40’ı geçen gemi acentelerinin yolcu ve eşya seferi yapan gemiler için gümrük ve pasaport işlemlerini daha hızlı yapmaları planlanıyor. Acentelerin römorkörlerini bağlayabilecekleri ve gerekli işlemleri iskele geri sahasında çözebilecekleri bir alana ihtiyaç duyuluyor.

İDARİ YAPI DA YER ALACAK

Bu nedenle Körfez Atalar Mahallesi’nde, limanların yoğun olduğu ve erişimin her bölgeden kolaylıkla yapılacağı bir noktada bu işlemleri yürütmek amacı ile bir römorkör barınağı projesi inşa edilecek. Söz konusu proje ile yolcu beraberi eşya ticaretine yönelik sefer yapan gemiler için gümrük ve pasaport işlemlerinin yapılmasına yönelik idari bir yapı yer alacak. Projenin inşaat aşamasında 15 personelin, işletme aşamasında ise yaklaşık 35 personelin görev alması planlandı.

 

Gemi gümrük trafiğine römorkör barınağı çözümü

ÇED ONAYI BEKLENİYOR-Körfez Atalar Mahallesi’nde yapılacak römorkör barınağı için Büyükşehir, ÇED onayını bekliyor. Tüm inşaat işleri 56 milyon 595 bin liraya mâl olacak. 

Gemi gümrük trafiğine römorkör barınağı çözümü

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15 May 2024 - 19:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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