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SEDAŞ’ta anlaşma yok kritik gün pazartesi

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SEDAŞ’ta çalışan 1300 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Pazartesi günü TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun katılımı ile yapılacak görüşmede sözleşmenin bitirilmesi planlanıyor. Sözleşme masada bitmezse süreç Yüksek Hakem’e gidecek.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
SEDAŞ’ta anlaşma yok kritik gün pazartesi mask
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İKİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

SEDAŞ’ta örgütlü olan TES-İş Sendikası ile işveren arasında 24 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde pazartesi gününden bu yana yapılan ikili görüşmelerde ilerleme sağlandı ancak anlaşma imzalanmadı. Cuma günü ve pazartesi günü de bir araya gelecek tarafların özellikle pazartesi günü yapılacak görüşmede sözleşmeyi bitirmesi düşünülüyor. Pazartesi günkü görüşmeye TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun da katılması bekleniyor. İşveren, son görüşmelerde sendikaya sunduğu teklifini yükseltti.

TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

Sözleşmenin Yüksek Hakem’e gitmeden masada bitmesi için büyük çaba gösteren TES-İş Sendikası, arabulucu sürecinin dolmasına rağmen işverenle ikili görüşmeleri sürdürüyor. Grev yasaklı olan iş kolunda sözleşme masada bitmezse Yüksek Hakem’e gitme ihtimali işçi için büyük risk taşıyor. Bu nedenle masada bitmesi için büyük çaba gösterilen sözleşmede salı akşamı yapılan görüşmede işveren, kıdeme göre en düşük yevmiyenin 845 liraya, en yüksek yevmiyenin ise 879 lira çıkarılmasını teklif etti. Ancak sendika bu teklifi kabul etmedi.

YÜZDE 50 ZAM TALEBİ

Asgari ücret düzeyinde ücret alan işçilerin yevmiyelerinin 100 liraya çıkarılmasını isteyen sendika, 100 liraya çıkarılacak yevmiyelerin üzerine maaşlara yüzde 50 oranında zam istiyor. Sendikanın talebiyle cuma ve pazartesi günü taraflar yeniden bir araya gelecek.

 

SEDAŞ’ta anlaşma yok kritik gün pazartesi

İŞÇİLER EYLEM YAPMIŞTI-İl genelinde SEDAŞ işçileri, sözleşme sürecinin Yüksek Hakem’e gitmemesi için eylem yapmıştı.

15 May 2024 - 20:07 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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