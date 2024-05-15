Karamürsel’de işçi Belediye-İş’te

SEÇİMDEN SONRA ÇALIŞMA BAŞLADI
31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediyesi’nin CHP tarafından kazanılmasının ardından ilk değişim sendika ile başladı. Karamürsel Belediyesi’nde seçimden hemen sonra örgütlenme çalışmalarına başlayan Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, örgütlenme çalışmasında sona geldi. Hem kadrolu, hem de şirket işçileri arasında örgütlenen sendika işçilerin çoğunluğunu üye yaptı. Üye çalışmalarının ardından yetki başvurusunu yapılacak.
İŞÇİYE BASKI YAPILMIYOR
Belediye-İş Sendikası Karamürsel belediyesinde çalışmalarını sürdürürken, Hizmet-İş Sendikası ise süreçle ilgili açıklama yaparak, işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığını iddia etti. Belediye-İş sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ise işçilerin kendi istekleri ile Belediye-İş Sendikasına geçtiklerini belirtti. Her gün yeni üyelerin başvurusunu aldıklarını ifade eden Çınar, yetki alacak çoğunluğu elde ettiklerini kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.