Karamürsel’de işçi Belediye-İş’te

SEÇİMDEN SONRA ÇALIŞMA BAŞLADI

31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediyesi’nin CHP tarafından kazanılmasının ardından ilk değişim sendika ile başladı. Karamürsel Belediyesi’nde seçimden hemen sonra örgütlenme çalışmalarına başlayan Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, örgütlenme çalışmasında sona geldi. Hem kadrolu, hem de şirket işçileri arasında örgütlenen sendika işçilerin çoğunluğunu üye yaptı. Üye çalışmalarının ardından yetki başvurusunu yapılacak.

İŞÇİYE BASKI YAPILMIYOR

Belediye-İş Sendikası Karamürsel belediyesinde çalışmalarını sürdürürken, Hizmet-İş Sendikası ise süreçle ilgili açıklama yaparak, işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığını iddia etti. Belediye-İş sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ise işçilerin kendi istekleri ile Belediye-İş Sendikasına geçtiklerini belirtti. Her gün yeni üyelerin başvurusunu aldıklarını ifade eden Çınar, yetki alacak çoğunluğu elde ettiklerini kaydetti.