Fransa'da kanlı firar: Ülke "Sinek" için alarmda

İKİ GARDİYAN ÖLDÜ

Fransa'da bir cezaevi aracına maskeli ve silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu. "Narkotik lideri" olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Muhammed Amra'nın kaçırıldığı saldırıda iki gardiyan öldürüldü.

KAPSAMLI ARAMA BAŞLATILDI

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kanlı firarın arkasındaki kişileri yakalamak için çevre ülkelerden de yardım aldıklarını ve kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüklerini açıkladı.

GARDİYANLAR EYLEMDE

Fransa genelinde binlerce gardiyan, öldürülen iki gardiyan için sembolik olarak 24 saat boyunca hapishaneleri kapattı.

SİNEK LAKAPLI ÇETE LİDERİ

"Narkotik lideri" olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Muhammed Amra, "La Mouche" (Sinek) lakabıyla biliniyor.

Polis kaynakları Amra'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirtti.

Paris savcılığı, Amra'nın 10 Mayıs'ta Evreux'deki mahkemede hırsızlık suçundan hüküm giydiğini ve Val de Reuil cezaevinde tutulmakta olduğunu açıkladı.

"ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X'te, "Bu suçun faillerini bulmak için her şey yapılıyor" paylaşımında bulundu.

Saldırıyı "şok" olarak nitelendirerek, "Ödün vermeyeceğiz" diye ekledi.

Kaynak: Reuters