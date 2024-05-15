Sorunu gazetemize anlatan vatandaşlar, “Bu bölgeye bizler taşınmaya başladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi 66 No’lu hattı bu bölgede devreye aldı. Ancak hattaki halk otobüsü geliş ve gidiş saatlerine asla riayet etmiyor. İnsanlar işlerine geç kalıyor. Kadınlar kucaklarında çocuklar saatlerce otobüs bekliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi’nin özel halk otobüsü yerine kendi otobüslerini bu hatta koymasını istiyoruz. En azından otobüslerin ne zaman gelip gideceğini biliriz. Bu bölge her geçen gün kalabalıklaşan bir bölge. Toplu taşımanın daha iyi olması gerekiyor” dedi.
- Perde Arkası
Sepetçi sakinleri toplu taşıma istiyor
İzmit Sepetçi bölgesinde TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlandı ve vatandaşlar konutlarında yaşamaya başladı. Evlerine taşınan vatandaşların en büyük sorunu ulaşım oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından bölgeye konulan hattın yetmediğini, hatta bulunan Özel Halk Otobüsünün geliş ve gidiş saatlerine uymadığını söyleyen vatandaşlar ulaşım sorununa çözüm istiyor.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.