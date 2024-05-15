Sepetçi sakinleri toplu taşıma istiyor

Sorunu gazetemize anlatan vatandaşlar, “Bu bölgeye bizler taşınmaya başladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi 66 No’lu hattı bu bölgede devreye aldı. Ancak hattaki halk otobüsü geliş ve gidiş saatlerine asla riayet etmiyor. İnsanlar işlerine geç kalıyor. Kadınlar kucaklarında çocuklar saatlerce otobüs bekliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi’nin özel halk otobüsü yerine kendi otobüslerini bu hatta koymasını istiyoruz. En azından otobüslerin ne zaman gelip gideceğini biliriz. Bu bölge her geçen gün kalabalıklaşan bir bölge. Toplu taşımanın daha iyi olması gerekiyor” dedi.