Elektrik tellerinin ayakta tuttuğu direği kim kaldıracak?

Yolun üzerinde elektrik tellerine takılı olarak kalan direğin bir gün insanların üzerine devrilebileceğini söyleyen bölge sakinleri çözüm istiyor. Türk Telekom’a durumu bildirmelerine rağmen kimsenin bir çözüm bulmadığını söyleyen vatandaşlar, “Direğin üzerine devrilmek üzere olduğu bu yol, bölgedeki insanların çok sık kullandığı bir yol. Direk devrilip bir insanın canına ve malına zarar verebilir. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Aylardır her gün devrilmesini bekliyoruz resmen. Sadece elektrik tellerine dayanmış ve öylece duruyor. Olası bir rüzgarda devrilebilir” dedi.