Fener Sokak’ta aydınlatma ve yağmur suyu gideri yok

Sokakta aydınlatma ve yağmur suyu giderleri ile ilgili sorun olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Sokağımızda sokak lambaları yanmıyor. SEDAŞ’a durumu defalarca bildirdik. Akşamları çocuklarımız sokağa çıkamıyor ve özellikle kış aylarında çocuklar okuldan karanlık içinde geliyorlar. SEDAŞ’a her gittiğimizde “Bu yıl içinde mutlaka yatırım programımıza alacağız” cevabı verildi. Çocuklarımız dışarı çıktığında gerçekten çok tedirgin oluyoruz. Yine sokağımızda yağmur suyu giderleri yok. En ufak bir yağışta yollar göle dönüyor. Sokağımıza yağmur suyu hattının yapılmasını istiyoruz. Hat yapılırsa mazgallardan su yağmur suyu giderlerine gider ve burada su birikmez. Gerçekten su birikintileri çok sıkıntı yaratıyor. Yağmur suyu giderleri diğer sokaklarda var sadece bizim sokağımızda yok” dedi.