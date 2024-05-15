Okulun çevresi şikayetin yayınlandığı günün sabahı temizlendi. Temizlik müdürlüğü personellerinin bölgeyi süpürerek, temizlemesi nedeniyle veliler ve bölge sakinleri belediyeye teşekkür etti. Vatandaşlar, “Belediyenin şikayetimize bu kadar kısa sürede cevap verip temizlemesi gerçekten çok güzel. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da burada temizliğin düzenli olarak yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Körfez Belediyesi okulun çevresini temizledi
Körfez Esentepe’de bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu’nun çevresindeki çöplerle ilgili velilerin ve bölge sakinlerinin şikayetlerinin Perde Arkası köşesinde yayınlanmasının ardından Körfez Belediyesi hemen devreye girdi.
15 May 2024 - 21:51 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.