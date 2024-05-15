Körfez Belediyesi okulun çevresini temizledi

Okulun çevresi şikayetin yayınlandığı günün sabahı temizlendi. Temizlik müdürlüğü personellerinin bölgeyi süpürerek, temizlemesi nedeniyle veliler ve bölge sakinleri belediyeye teşekkür etti. Vatandaşlar, “Belediyenin şikayetimize bu kadar kısa sürede cevap verip temizlemesi gerçekten çok güzel. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da burada temizliğin düzenli olarak yapılmasını talep ediyoruz” dedi.