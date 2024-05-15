19 Mayıs Derince’de Marsis konseriyle kutlanacak

GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK
Gençlik Şöleni programında DJ sunumundan zumba hocası eşliğinde eğlenceye, penaltı ve basketbol yarışmalarından tekvando, kick boks ve halk oyunları gösterilerine kadar birbirinden özel etkinlikler gerçekleşecek. Kültür merkezindeki programın sona ermesinin ardından saat 16.30’da bando ekibi eşliğinde Harikalar Sahili Gösteri Merkezi’ne Gençlik Yürüyüşü gerçekleşecek. Saat 17.00’de ise 19 Mayıs Gençlik Konseri başlayacak. Karadeniz müziği denince akla ilk gelen müzik gruplarından Marsis’in sahne alacağı ücretsiz konsere başta gençler olmak üzere Derincelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.