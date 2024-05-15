Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Emine Güven (40) yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Ormancık köyü yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Sefiye Ergin (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem (70), Gülsüm Çiftçi (64) ve Dursun Erdem yaralandı.
Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.
Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.