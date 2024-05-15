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Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor

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Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından yurt dışı yerleşik yatırımcıların geri dönmeye başladığını bildirdi.

Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor mask
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden (YP) borçlanma aracı ihraçlarının yatırımcı duyarlılığının artmasıyla canlandığını ve bu durumun yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığının bir işareti olduğunu ifade etti.

Fitch Ratings'in bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye Borçlanma Aracı Sermaye Piyasaları Gösterge Tablosu raporunda, gelecek 12-24 ayda Türkiye'nin borçlanma aracı sermaye piyasası (DCM) ihraçlarının ağırlıklı olarak ülke finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finansın geliştirilmesi gündemiyle yönlendirilmeye devam edileceği belirtildi.

"REFİNANSMAN RİSKLERİ AZALDI"

Yüksek maliyetler göz önüne alındığında DCM ihraçlarının çoğunlukla fırsatçı olmasının beklendiği, orta vadede DCM'nin 450 milyar doları aşması ve sukuk ihraçlarının payının yüzde 20'yi geçmesinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

Raporda, "Yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraçlarında son dönemde görülen canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinden bu yana yatırımcı duyarlılığının artmasıyla yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığının bir işaretidir." ifadesi kullanıldı.

"GENEL DEVLET BORCU DÜŞÜK"

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından yurt dışı yerleşik yatırımcıların geri dönmeye başladığına işaret edildi.

Güçlü gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşullarıyla genel devlet borcunun düşük olduğu kaydedilen raporda, Türkiye'nin 2023'te dış piyasalarda 10 milyar dolar tahvil ihraç ettiği ve mevcut finansman planında bu yıl için de benzer bir tutarın öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, "Derecelendirilen bankaların ve şirketlerin geçen yılın ikinci yarısından bu yana yabancı para cinsinden borç ihraçları piyasalarına geri döndüğüne dair işaretler, erişimin iyileştiğini ve uzun süren çok sınırlı ihraç döneminin ardından hala yüksek olsa da daha kabul edilebilir fiyatlara kilitlenerek varlıklarını sürdürmek için yaptıkları stratejik hamleleri yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

# ifade, Türkiye, para, dolar

15 May 2024 - 22:49 - Dünya --- Okunma

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