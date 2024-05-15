Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serkan - 1 tane Nurettin tanıyoruz ülkece o olabilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.