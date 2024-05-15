Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu: Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

Antalya’da konakladığı otelden, Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli’ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, 8 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde kaybolmuştu.
Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzu'nda yüzen ve en son Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turist, ertesi gün Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağında ölü olarak bulunmuştu.
Cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırılan Maria Jolanta Latacz’ın otopsi işlemleri tamamlandı.
Yaşlı kadının kalp krizi geçirmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi.
Konsolosluk yetkililerine teslim edilen cenazenin, Antalya üzerinden Polonya'ya götürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.