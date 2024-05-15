Vali Yavuz, TMMOB'u ziyaret etti

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, yönetim kurulu odasına geçerek burada başkan ve üyelerle bir araya geldi.

Oda faaliyetleri hakkında bilgi veren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: “Asrın felaketinin yaşandığı Deprem bölgesinde yaptığınız örnek çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş şubemizdeki arkadaşlarımız da sizi çok seviyorlar. Kahramanmaraş’ta yaptığınız çalışmalar diğer illere de örnek olmuş. Bizlerde İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şubesi olarak hem şehrimiz hem ülkemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Elimizdeki gücü, varlığı tamamen kamu yararına, devletimiz için kullanmaya hazırız. Sizlerin de bize verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdasınız. Bizim için bu büyük bir şans. Bir sıkıntımız olduğunda size ulaşabiliyoruz ve kendimizi bu noktada şanslı ve mutlu hissediyoruz.” dedi.

Vali Yavuz: “Depremde Göstermiş Olduğunuz Duyarlılık İçin Teşekkür Ediyorum”

Misafirperverliklerinden dolayı memnuniyetini ifade eden Vali Yavuz, deprem bölgesindeki çalışmaları takdir ettiğini belirterek oda yönetimine teşekkür etti.

Vali Yavuz, konuşmalarında: “Ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Hem milletimiz hem de dünya açısından önemli bir sınav oldu. Büyük milletlerin en önemli özelliği, böylesine olağanüstü dönemlerde refleks gösterebilmesi ve fark yaratabilmesidir. Bu da aynı zamanda organizasyon kapasitesini gösterir. O yüzden de bir milletin ya da bir bireyin performansı da olağanüstü koşullarda ölçülür. Biz de hiç şüphesiz dünyadaki en büyük milletlerden bir tanesiyiz. Depremde yedisinden yetmiş yedisine, çocuğundan ev hanımına, öğrenciden öğretmenine, mühendisinden yöneticisine, valisine kadar herkes oraya koştu. Orada sizlerle de birlikteydik. Bir kez daha hem depremde göstermiş olduğunuz duyarlılık, oradaki gayretli çalışmalarınız, hem de şehrimize kattığınız değer vesilesiyle teşekkür ediyorum.”

Aramak İsteyen Herkese Telefonum Açıktır

Herkesle iletişim halinde olmanın önemine değinen Vali Yavuz, Vali olarak ulaşılabilmenin önemli olduğuna vurgu yapıp, yılardır iletişim bilgilerini paylaşmanın olumlu yönde neticelendiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Biz prensip olarak devletin hizmet ettiği ölçüde kutsal olduğuna inanan insanlarız. Erişilebilir olmak devlet adamları için en önemli husustur. Buna olabildiğince özen gösteriyoruz. O yüzden de Medya Takip Sistemini kurduk. Bir yazılımla Instagram, X ya da diğer sosyal medya mecraları olsun gelen tüm mesajlar kayıt altına alınıyor. Çözülebilecek bir sorun varsa çözülüyor. Çözülemiyorsa da bunlara mutlaka sonuç hakkında cevap veriliyor.”

Kocaeli’ne 100 Milyarı Bulan Bir Yatırım Yapıyoruz

Şehirler arasındaki en büyük yatırımcı kuruluşlarından bir tanesiyiz diyen Vali Yavuz, mühendislerimizin başarılarına değinerek: “Her ne kadar bugün çarpık kentleşme, binaların kalitesizliğinden şikâyet etsek de geldiğimiz yeri unutmamak önemlidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Türk mimarisinin geldiği yeri küçümsemek de doğrusu yanlış bir bakış açısı olur. Ülkemizde teknik donanımı, bilgisi, tecrübesi yüksek sizin gibi değerli mühendislerimiz var. Bu sayede bugün gerek ülke içinde gerekse yurt dışında mühendislik ve müteahhitlik rehberliği yapan 3-5 ülkeden bir tanesiyiz. O yüzden kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Biz de size bu gayretiniz, milletimize, mimarimize, şehirlerimize kattığınız değerler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlerin ne kadar fedakâr çalıştığını yakinen biliyorum. Bu sene yılsonuna kadar 100 milyarı bulan bir yatırımı ilimize yapıyoruz. Bu hizmeti ve yatırımı elbette mühendislerimizle beraber yapıyoruz. ” diyerek bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Bülten