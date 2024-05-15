Filenin Sultanları, Japonya’ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ilk maçında Japonya ile karşılaştı.
Seyirciler Antalya Spor Salonu’nun tamamını doldurarak ay-yıldızlı ekibe karşılaşma boyunca destek oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-23 geride tamamladı. İkinci sete geride başlayan Filenin Sultanları karşılaşmada ilk defa 8 sayı farkla geriye düştü. Oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmaya tekrar ortak olan milli takım ikinci seti de 25-21 geride tamamladı.
Üçüncü sete hızlı başlayan ay-yıldızlılar mücadeleyi bir süre önde götürdü. Eşitliğin uzun süre sürdüğü seti milli takım 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi.
Dördüncü sete çok hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı karşılaşmada ilk defa farkı 10 sayıya kadar çıkartarak üstünlüğü set boyunca korudu. Seyircinin de desteğiyle milli takım seti 25-20 kazanarak durumu 2-2’ye getirdi.
Karşılaşmanın karar seti ise heyecan dolu başladı. Milli takımın farkı 3’e çıkarmasıyla Japonya mola aldı. Ay yıldızlılar beşinci seti 15-11, maçı 3-2 kaybetti.
Bu karşılaşma ile Voleybol Miletler Ligi’nin Antalya’daki ilk haftasının ikinci gün maçları tamamlandı. Filenin sultanları ikinci maçında yarın akşam saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.