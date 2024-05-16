Sağlık Bakanı Koca'dan onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.
MHRS’de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda. pic.twitter.com/J6akgtMM8k
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2024
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.