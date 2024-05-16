Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının belirlenmesi için 13 Mayıs'ta sandığa gidilmişti.
Seçim sonuçlarına göre; 3. Ceza Dairesi Başkanvekili Hakan Yüksel 56, 5. Ceza Daire Üyesi Veli Dalgalı 7, 5. Ceza Daire Başkanı Yaşar Şimşek 86, 2. Ceza Daire Başkanı Yusuf Kuzu 31, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol 33, 2. Ceza Dairesi Üyesi Ali Doğan 22, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 77 oy almıştı.
En çok oy alan Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu ve Mustafa Erol Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en çok oy alan 5 isim arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.