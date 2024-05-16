Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

Hamas'tan ateşkes uyarısı: Müzakereler belirsizliğe sürüklenebilir

ABONE OL Google News Sayfamız

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini ancak İsrail'in buna Refah kentine fiili kara saldırısıyla yanıt verdiğini söyledi. Haniye, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında ileri gitmesi halinde müzakerelerin tümüyle belirsizliğe sürükleneceğine dikkat çekti.

Hamas'tan ateşkes uyarısı: Müzakereler belirsizliğe sürüklenebilir mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Haniye, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada,  İsrail'in tarihi Filistin topraklarında kuruluşunu ilan ettiği Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçtiği halde hala "yok olma" korkusunun geçmediğini belirtti.

Gazze'de ateşkes için Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD arabuluculuğunda yapılan müzakerelere tamamen olumlu yaklaştıklarını aktaran Haniye, şunları kaydetti:

"Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasının sağlanması için arabulucu olan Mısır ve Katar'ın çabalarını tamamen olumlu karşıladı. İşgalci ise buna Refah Sınır Kapısı'nı işgal etme ve Refah kentine fiili olarak karadan saldırıyı başlatarak yanıt verdi."

İsrail'in Hamas tarafından kabul edilen teklif üzerinde yaptığı değişikliklerin müzakereleri çıkmaza soktuğunu belirten Haniye, Hamas'ın Filistinli diğer gruplarla birlikte Gazze'ye yönelik savaşı durdurma çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hamas lideri, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında ileri gitmesi halinde müzakerelerin tümüyle belirsizliğe sürükleneceğine dikkati çekerek İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinden çekilmesinin kaçınılmazlığı konusunda Mısır ile hemfikir olduklarına işaret etti.

"Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen işgalcinin yok olma korkusunun geçmediğini" dile getiren Haniye, İsrail'in bu korkuyla Filistin halkına karşı katliamlar yaptığını ifade etti.

ABD'nin hala ateşkes müzakerelerinin baltalanmasında Hamas'ı suçlamaya devam ettiğini hatırlatan Haniye, bunun da askeri ve siyasi olarak Gazze'deki soykırıma destek veren ABD'nin İsrail'den yana tutumunu sürdürdüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Hamas lideri Haniye, Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının Müslümanları Filistin meselesinde birleştirdiğini kaydederek güç dengesindeki büyük farka rağmen Filistinli direniş gruplarının Gazze'nin birçok bölgesinde 8. ayda İsrail ordusuna kayıplar verdirdiğine vurgu yaptı.

Haniye, dünya çapında öğrenciler tarafından düzenlenen Filistin'e destek hareketinin de tarihte benzeri görülmemiş bir sahne olduğunu dile getirdi.

Ne kadar uzun sürerse sürsün, topraklarındaki saldırıların yenilgiye uğratılacağına inandıklarını vurgulayan Haniye, İsrail ordusunun acilen Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesi gerektiğini ve Tel Aviv'in sınır kapısının idaresine müdahale hakkı olmadığını aktardı.

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı atılan adımlara dikkati çeken Haniye, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması ve Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olmasını takdir ettiklerini belirtti.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

# Türkiye, ifade, İsrail

16 May 2024 - 00:46 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.612 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL