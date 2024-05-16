Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

"Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" olarak nitelemeyi reddetmesi takdire şayan"

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" bir hareket şeklinde tanımlamayı reddedip "işgal altındaki topraklarını savunan bir direniş hareketi" olarak nitelemesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

"Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" olarak nitelemeyi reddetmesi takdire şayan" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına karşı çıkması ve onu topraklarını savunan bir direniş hareketi şeklinde tanımlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından da şöyle söz etti:

"Bu konuşma, mazlumların zaferi, zalimlere karşı savaş, Allah'ın evliyalarının zaferi ve Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaştır. Tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır. Türkiye'nin onların yanında yer aldığı ve alacağı, yönünü ve kıblesini değiştirmemiş olduğunu haber vermiştir."

"Güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumu takdire şayan"
Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekildeki "güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumlarının" takdire şayan olduğu ve kendisinin de Müslüman alimlerin ve İslam ümmetinin duasına mazhar olduğu kaydedildi.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına ilişkin tutumuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamalarının da kendilerine Sultan Abdülhamid'i hatırlattığı belirtildi.

Kaynak: AA

# Türkiye

16 May 2024 - 00:12 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.612 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL