ATM’lerde neden para bulunamıyor?

ATM'de paraların kısa sürede tükendiğine dikkat çeken Oğuz, para çekme makinelerinde “para kalmadı” yazısının çıktığına dikkat çekti ve "Elimiz boş dönmesin diyerek “bakiyeni sorabilirsin” kabilinden yazılar çıkarıyor ekrana" dedi.

Oğuz şöyle devam etti:

Peki, bunu neden yapıyor? Şundan; kupür yükseltmiyoruz. Kural basit; tedavüldeki banknotların içinde en yüksek kupürlünün miktarı, toplamın yarısını geçmiş ise bir üst kupüre geçilir. Peki, geçildi mi? Çoktan… En yüksek kupür; 2 milyar adede koşuyor. 100’lüklerin adet sayısı geri gidiyor. Bankaların aldığı karar doğrultusunda bayram sonrası ATM’lerden artık 10 ve 20’lik çıkmayacak. Neden? Çünkü 500’lük ve 1000’lik banknot basımına izin çıkmadı CB’den… 200’lükler de ATM haznelerinden taşar oldu. 200’lük, 100’lük ve 50’likler, gün içinde çabucak çekilince ATM'de para tükeniyor."

YENİ KUPÜRLER GELİYOR MU?

Evet; 500’lük ve 1000’lik kupürler çalışılıyor. Sorun, arka yüzüne hangi fotoğrafların konulacağı… İddialar arasında son 22 yılda ön plana çıkarılan isimlerden birinin olacağı yönünde. Bu konuda tahminler sıralanıyor. Adlandırmak istemiyorum zira doğrulayamadım.

Kaynak: Haber Merkezi