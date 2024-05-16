Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Kabul edilen maddelere göre, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarmaya yönelik geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilecek.

Bu süre sona erinceye kadar kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları hakkında KOOPBİS yükümlülüğüne aykırı davranmalarına yönelik hükümler uygulanmayacak. Bu düzenleme, 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre, 2 yıl daha uzatılıyor.

Teklifle Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ekinde yer alan cetvellerdeki kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla dolu kadrolarda derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişiklikleri Rekabet Kurulu kararıyla yapılacak.

Görüşmelerden

Kanun teklifinin görüşmelerinde, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kamudaki makam araçlarının kullanımına ilişkin hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Bu sırada Kasap ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında makam aracı kullanımı konusunda tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kamuda aşırı derecede resmi araç israfı var. Türkiye'de yaklaşık 125 bin araç birilerine tahsis edilmiş, kullanılıyor. Bunlardan da her grup başkanvekiline verilmiş birer tane araç var. Biz bunları vermeye hazırız ama geleceksin o 125 bin aracı alacaksın daire başkanından, genel müdürden. Bindikleriniz yanınıza kar kalsın, bundan sonra gelin hepsinden vazgeçelim hep birlikte, hodri meydan." dedi.

Mustafa Varank da bakan olduğu dönemde kullandığı araçları anlatarak, "O araçlara ben binmedim, hiçbir koruma aracım da cip olmadı. Eğer siz dürüstseniz, eğer Diyanet İşleri Başkanı'nın aracından bu kadar rahatsızsanız örnek olarak sizler başlayabilirsiniz, gelin bunu gösterin. Eğer tasarruftan bahsedecekseniz eylem yapma ayağına geceler boyunca burada ışıkları açık tuttunuz. Tasarruftan bahsedecekseniz önce kendiniz örnek olacaksınız. Arkadaşlarımız örnek olmak istiyorlarsa bıraksınlar kendi araçlarını Türkiye'ye örnek olsunlar." diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, makam aracı kullanımına ilişkin, "Bütün grup başkanvekilleri beraber makam aracı kullanımı konusunda kamuoyuna açıklama yapalım, ilk imzayı ben atacağım. Var mısınız? Buyurun hodri meydan." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Meclis'le ilgili tasarrufta bulunulamayacağını açıkladığını anımsatarak, " Tasarruf yapacaksak getirin bir teklif konuşalım." ifadelerini kullandı.

Kürsüye ampul ile çıkan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni eleştirerek, "Bu israfı ve ekonomik krizi bitirmek istiyorsanız 22 yıldır en çok israfı yapan bu ampulü önümüzdeki genel seçimde birlikte söndürelim." diye konuştu.

Kanun teklifinin 4. maddesinin önergesinin oylamasında toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA