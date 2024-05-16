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Trafik ışıklarına 4. ışık geliyor! Hangi renk olacağı bile belli

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Geleneksel kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıklarına bir yenisi daha ekleniyor. Yeni eklenecek 4'üncü ışığın rengi belli oldu.

Trafik ışıklarına 4. ışık geliyor! Hangi renk olacağı bile belli mask
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Dünyada otomotiv sektörü hızla gelişirken, trafik kuralları ve sinyalizasyon sistemleri de bu gelişmelere ayak uydurmak zorunda kalıyor. Özellikle akıllı ve otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel trafik ışıklarının da evrim geçirmesi gündemde...

TRAFİT IŞIKLARI YETERSİZ


Geleneksel kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıkları artık yeterli olmayabilir; çünkü otonom araçlar, insan gözünün algılayamadığı dalga boylarını kullanıyor. Bu bağlamda, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden mühendislik profesörü Ali Hajbabaie ve ekibi, trafik sinyallerine dördüncü bir renk eklemeyi öneriyor.

TRAFİK IŞIKLARINA 4. RENK GELİYOR 


Bu yeni renk, büyük olasılıkla beyaz olacak ve yolda yeterli sayıda otonom araç bulunduğunda bu araçların sorumluluğu üstleneceğini gösterecek. Beyaz ışık, sürücülerin önlerindeki aracı takip etmeleri gerektiğini belirtmek için kullanılacak. Araştırmalara göre, bu sistemin etkili olabilmesi için yoldaki araçların yüzde 40 ila 50'sinin otonom olması gerekiyor, bu da çok uzun bir süre gerektirebilir.

SÜRÜCÜLER DİKKAT


Öte yandan, Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar farklı bir yaklaşım geliştirdi. Detroit'in banliyösü Birmingham'da yapılan bir pilot programda, General Motors araçlarının hız ve konum verileri kullanılarak trafik ışıklarının zamanlaması optimize edildi. Bu çalışmada tamamen otonom araçlar yerine sürücülü araçlar kullanıldığı için, bu yöntem daha yakın bir gelecekte geniş çapta uygulanabilir.



AMAÇ TRAFİĞİ DAHA AKICI HALE GETİRMEK


Araştırmacılara göre, Birmingham sokaklarındaki araçların sadece yüzde 6'sının GM sistemine bağlı olması bile, trafik ışıklarının zamanlamasını ayarlamak ve trafiği daha akıcı hale getirmek için yeterli veri sağlıyor. Bu yöntemin avantajı, mevcut altyapıya dokunmadan, sadece araçlardan gelen verileri kullanarak trafik yönetimini iyileştirebilmek...
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Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, araç, trafik

16 May 2024 - 09:07 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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