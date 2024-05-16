Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Kocaeli’nin Kandıra, İzmit, Derince, Dilovası, Gölcük, Kartepe, Karamürsel ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|59767
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BABAKÖY
|BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER
|16.05.2024
|09:00
|15:30
|59854
|KOCAELİ
|İZMİT
|KULFALLI
|KULFALLI, TOPÇULAR SK.
|16.05.2024
|09:00
|17:00
|59889
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI
|ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER
|16.05.2024
|09:00
|17:00
|59986
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|DURAKLI, EMEK
|3542., BOSNA CD., DURAKLI, DURAKLI CD., PINARBAŞI SK., YENİYOL SK.
|16.05.2024
|09:00
|15:00
|59996
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE
|ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER
|16.05.2024
|09:30
|15:00
|60001
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ESME, EŞME, UZUNTARLA
|305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 405., 410. SK., 413., 413. SK., AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., EREL SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK.
|16.05.2024
|09:00
|17:00
|60005
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|KAYACIK
|220. CD., 2231., 2342., 2343., 2346., FETIH, HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK.
|16.05.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.