Kocaelispor taraftarının taleplerini meclise taşıdı

POLİSİN DAVRANIŞLARINDAN RAHATSIZLAR



CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, kendisine sosyal medya ve çeşitli iletişim kanallarından ulaşan Kocaelispor taraftarlarının sesini TBMM’ye taşıdı. Yıldızlı, “Kocaeli Emniyetine bağlı Spor Büro ve güvenlik güçlerinin kendilerine yönelik davranışlarından rahatsız olduklarını farklı kanallardan tarafımıza iletmektedirler. Müsabaka öncesinde, müsabaka sırasında yahut müsabaka sonrasında yaşanan her hadisede taraftarların hiçbir tahlil ve değerlendirme yapılmadan rastgele bir şekilde gözaltına alındıklarını belirtiyorlar. 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun hükümleri gereğince işleme maruz kaldıklarını ifade etmektedirler.



PASSOLİG’İN FAYDASI KALMADI





Yıldızlı açıklamalarında şunları söyledi; “Kocaelispor taraftarları, 2023-24 sezonu boyunca kendilerinin sebepsiz yere 6222 uygulamalarına maruz bırakıldıklarını düşünüyorlar. Her maçta yaşanan bazı bireysel olayların konu ile alakası olmayan taraftarlar ile de ilişkilendirildiğini iddia ediyorlar. Passolig sisteminin gelmesi ile birlikte olası suçların bireysel olarak cezalandırılması hedeflenmişti ancak görüyoruz ki, bu sistemin de pek bir faydası olmamış.





KARAKOLA İMZA VERİYORLAR



6222 uygulanan taraftarlarımızın ise en çok mağdur oldukları konu karakola imza verme hususudur. İşçi kenti olan Kocaeli’de taraftarlarımızın çoğu vardiyalı sistem ile çalışmaktadır. Haksız yere 6222 uygulamasına uğrayan taraftarlarımız her maç saatinde karakola gidip imza vermek zorunda kaldıkları için iş yerleri ile sorunlar yaşamaktadır, bu sorunun çözümü için ilgili kuruluşların yapıcı çözümler bulması gerekiyor. İlgili bakanlıktan bu cezaların araştırılmasını talep ettik, bakanlığın cevabını ve çözüm önerilerini takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi