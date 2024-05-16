Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Kocaelispor taraftarının taleplerini meclise taşıdı

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaelispor taraftarları aracılığı ile kendisine ulaşan ve artarak devam eden 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Dair Kanunun uygulanma şekli ile ilgili şikâyetlerin araştırılması için TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Kocaelispor taraftarının taleplerini meclise taşıdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

POLİSİN DAVRANIŞLARINDAN RAHATSIZLAR


CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, kendisine sosyal medya ve çeşitli iletişim kanallarından ulaşan Kocaelispor taraftarlarının sesini TBMM’ye taşıdı.  Yıldızlı, “Kocaeli Emniyetine bağlı Spor Büro ve güvenlik güçlerinin kendilerine yönelik davranışlarından rahatsız olduklarını farklı kanallardan tarafımıza iletmektedirler. Müsabaka öncesinde, müsabaka sırasında yahut müsabaka sonrasında yaşanan her hadisede taraftarların hiçbir tahlil ve değerlendirme yapılmadan rastgele bir şekilde gözaltına alındıklarını belirtiyorlar. 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun hükümleri gereğince işleme maruz kaldıklarını ifade etmektedirler.


PASSOLİG’İN FAYDASI KALMADI



Yıldızlı açıklamalarında şunları söyledi; “Kocaelispor taraftarları, 2023-24 sezonu boyunca kendilerinin sebepsiz yere 6222 uygulamalarına maruz bırakıldıklarını düşünüyorlar. Her maçta yaşanan bazı bireysel olayların konu ile alakası olmayan taraftarlar ile de ilişkilendirildiğini iddia ediyorlar. Passolig sisteminin gelmesi ile birlikte olası suçların bireysel olarak cezalandırılması hedeflenmişti ancak görüyoruz ki, bu sistemin de pek bir faydası olmamış.



KARAKOLA İMZA VERİYORLAR


6222 uygulanan taraftarlarımızın ise en çok mağdur oldukları konu karakola imza verme hususudur. İşçi kenti olan Kocaeli’de taraftarlarımızın çoğu vardiyalı sistem ile çalışmaktadır. Haksız yere 6222 uygulamasına uğrayan taraftarlarımız her maç saatinde karakola gidip imza vermek zorunda kaldıkları için iş yerleri ile sorunlar yaşamaktadır, bu sorunun çözümü için ilgili kuruluşların yapıcı çözümler bulması gerekiyor. İlgili bakanlıktan bu cezaların araştırılmasını talep ettik, bakanlığın cevabını ve çözüm önerilerini takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, HER, sosyal, ifade, kocaelispor, Milletvekili

16 May 2024 - 09:11 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.027.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL