DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.