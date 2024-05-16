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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 May 2024 - 09:40- Asayiş G:

Sakarya maçından sonra 200 taraftarı ifadeye çağırdılar

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Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından 200 taraftar meşale yaktığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Sakarya maçından sonra 200 taraftarı ifadeye çağırdılar mask
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Temsilcimiz Kocaelispor’un evinde Sakaryaspor’a kaybettiği maçın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaelisporlu taraftarları ifadeye çağırdı. Kocaelispor takım otobüsünün stada gidişi esnasında yolda meşale yakan ve maç esnasında tribünlerde meşale yakan 200 taraftar 6222 kapsamında ifade vermeleri için, emniyete çağrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor, ifade

16 May 2024 - 09:40 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Çöp Temizlesinler - Bu sahaya pet şişe Atanları tutun götürün kandıra sahillerinde pet şişe toplatın.1 ay çöp temizliği yaptırın polis nezaretinde .Bak bakalım atabiliyorlar mı o şişeleri sahaya .Medeniyet öğrensinler biraz .İzlerken maçı ben utandım .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:23
04

İllede Körfez - Kocaeli emniyeti gercekten yine sınıfta kaldı bana göre.. bu nedir ya göztepe taraftarı o meşaleleri sis bombalarını torpilleri catapatları nasıl soktu o stada dönsün Bi kendine sorsun kocaeli emniyeti. Sen kendi taraftarına yapmadığın eziyet kalmadı Sakarya macında ve göztepe macıda aynı biz iceri cakmak sokamıyoz adamlar cephanelik sokmuş yorum sizin.. (bu arada tabiki sahaya yabancı madde atanları desteklemiyorum ama adamına göre muamele yapılıyor)

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 16 Mayıs 10:58
03

Sadece Körfez - Stat dışındakilerin alınması saçma olmuş ama içerde yakanlara federasyondan gelecek cezayı da ödetin.

Bu 200 kişinin içinde su atanlar da var muhtemelen, çok güzel olmuş.

Yangın tüpü sıkanları bi odaya doldurup akşama kadar yangın tüpü sıkın, nefesimiz kesildi nefesimiz.

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 16 Mayıs 10:26
02

Kaizen 41 - 200 değil 5000 kişiyi ifadeye çağırmaları lazımdı

Beste yapmasını bilmeyen

Baskı nedir bilmeyen

Takım nasıl ateşlenir haberi olmayan, bir taraftar

Sakarya bizi iyi ki yendi diyorum.

Yoksa ne hocadan, nede bu yönetimden kurtulabilirdik

İnşallah taraftarda değişir artık

Sahaya pet şişe atanlara sesleniyorum;

Takıma zarar vere vandallar

Çorumu yenersek sizin yüzünüzden evimizdeki maçı seyircisiz oynayacağız

Bundan haberiniz var mı?

Ne oldu sakaryaya karşı içiniz boşaldı mı?

RAHATLADINIZ Mı?????????

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 16 Mayıs 10:15
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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