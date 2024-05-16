Sakarya maçından sonra 200 taraftarı ifadeye çağırdılar

Temsilcimiz Kocaelispor’un evinde Sakaryaspor’a kaybettiği maçın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaelisporlu taraftarları ifadeye çağırdı. Kocaelispor takım otobüsünün stada gidişi esnasında yolda meşale yakan ve maç esnasında tribünlerde meşale yakan 200 taraftar 6222 kapsamında ifade vermeleri için, emniyete çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Çöp Temizlesinler - Bu sahaya pet şişe Atanları tutun götürün kandıra sahillerinde pet şişe toplatın.1 ay çöp temizliği yaptırın polis nezaretinde .Bak bakalım atabiliyorlar mı o şişeleri sahaya .Medeniyet öğrensinler biraz .İzlerken maçı ben utandım .
İllede Körfez - Kocaeli emniyeti gercekten yine sınıfta kaldı bana göre.. bu nedir ya göztepe taraftarı o meşaleleri sis bombalarını torpilleri catapatları nasıl soktu o stada dönsün Bi kendine sorsun kocaeli emniyeti. Sen kendi taraftarına yapmadığın eziyet kalmadı Sakarya macında ve göztepe macıda aynı biz iceri cakmak sokamıyoz adamlar cephanelik sokmuş yorum sizin.. (bu arada tabiki sahaya yabancı madde atanları desteklemiyorum ama adamına göre muamele yapılıyor)
Sadece Körfez - Stat dışındakilerin alınması saçma olmuş ama içerde yakanlara federasyondan gelecek cezayı da ödetin.
Bu 200 kişinin içinde su atanlar da var muhtemelen, çok güzel olmuş.
Yangın tüpü sıkanları bi odaya doldurup akşama kadar yangın tüpü sıkın, nefesimiz kesildi nefesimiz.
Kaizen 41 - 200 değil 5000 kişiyi ifadeye çağırmaları lazımdı
Beste yapmasını bilmeyen
Baskı nedir bilmeyen
Takım nasıl ateşlenir haberi olmayan, bir taraftar
Sakarya bizi iyi ki yendi diyorum.
Yoksa ne hocadan, nede bu yönetimden kurtulabilirdik
İnşallah taraftarda değişir artık
Sahaya pet şişe atanlara sesleniyorum;
Takıma zarar vere vandallar
Çorumu yenersek sizin yüzünüzden evimizdeki maçı seyircisiz oynayacağız
Bundan haberiniz var mı?
Ne oldu sakaryaya karşı içiniz boşaldı mı?
RAHATLADINIZ Mı?????????
41 - stadı anladım da yol neden?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.