Sakarya maçından sonra 200 taraftarı ifadeye çağırdılar

İllede Körfez - Kocaeli emniyeti gercekten yine sınıfta kaldı bana göre.. bu nedir ya göztepe taraftarı o meşaleleri sis bombalarını torpilleri catapatları nasıl soktu o stada dönsün Bi kendine sorsun kocaeli emniyeti. Sen kendi taraftarına yapmadığın eziyet kalmadı Sakarya macında ve göztepe macıda aynı biz iceri cakmak sokamıyoz adamlar cephanelik sokmuş yorum sizin.. (bu arada tabiki sahaya yabancı madde atanları desteklemiyorum ama adamına göre muamele yapılıyor)