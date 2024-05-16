Kartepe’de Emekevler ve Tepetarla’da İmar uygulaması (şuyulandırma) askıda

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla tamamlanması için imar uygulamaları (Şuyulandırma) çalışmalarına devam ediyor. Emekevler ve Tepetarla Mahallelerinde muhtelif parselleri kapsayan çalışma 30 gün süreyle askıda kalacak.
PARSELASYON İŞLEMLERİ İÇİN
Emekevler ve Tepetarla Mahalleleri sınırları içerisinde muhtelif parselleri kapsayan imar uygulama bölgesinde yapılan 3194 Sayılı imar kanununun 18. Madde imar uygulaması (Şuyulandırma) işi 14 Mayıs 2024 ile 13 Haziran 2024 tarihleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkarıldı.
EMEKEVLER MAHALLESİ PARSEL LİSTESİ
44 Nolu düzenleme Bölgesi sınırları içerisinde 871 ada 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 306, 307, 308, 310, 321, 327, 328, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ve 354 nolu, 873 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ve nolu, 884 ada 1 nolu
TEPETARLA MAHALLESİ PARSEL LİSTESİ
101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 76, 81, 82, 84, 92, 97, 98, 115, 119, 121, 124, 127, 129, 131, 133, 137, 143, 147, 151, 157, 161, 163, 165, 170, 174 ve 178 nolu, 104 ada 1, 19, 23 ve 27 nolu
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.