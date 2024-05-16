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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 May 2024 - 10:00- Ekonomi G:

O ürünlere yüzde 17 zam geliyor

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Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar Coca Cola Fanta schweppes çeşitlerine zam geleceğini açıkladı.

O ürünlere yüzde 17 zam geliyor mask
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Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola, Fanta ve Schweppes gibi içecek çeşitlerine zam geleceğini duyurdu. Dündar, 1 Haziran'dan itibaren bu içeceklerin litre başına %12.5 ile %17.5 arasında artış göstereceğini belirtti. Zam oranlarına ilişkin detaylar, içeceklerin litrelik fiyatlarına yansıyacak. Dündar, zam kararının gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak iç piyasadaki ekonomik koşulların etkisiyle alınmış olabileceği düşünülüyor. Bu gelişme, içecek sektöründeki fiyat dinamiklerinin ve tüketici alışkanlıklarının değişebileceği bir döneme işaret ediyor. Zam haberinin ardından tüketicilerin içecek alışverişlerinde dikkatli olmaları bekleniyor, zira zam oranlarına uygun olarak bütçelerini yeniden düzenlemeleri gerekebilir. Bu durum, içecek endüstrisindeki fiyatların ve tüketici taleplerinin yakından izlenmesini gerektirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

# Zam

16 May 2024 - 10:00 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Wallace - her gün her şeye zam devam ama asgari ücrete falan ara zam yok sonra veriler iyiymiş hangi veri bunlar?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:16
03

Asgari Ucretli - Emekli ve asgari ücrete zam verirsek enflasyona sebep olur.onlar enflasyonu azdiriyor onun için onların hakkını yiyelim

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 16 Mayıs 10:56
02

Faruk - Zaten hepsi zararlı kimse içmesin.En temiz içecek ayran ve su.

Yanıtla . 17Beğen . 2Beğenme 16 Mayıs 10:14
05

İzmitt - @Faruk 02 nolu yoruma cevabı: Evet vekillerimiz bizim yerimize meclis lokantasında yer içer

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:55
01

efendi - millet soda ya pekmez koyup evde kola yapmaya başladı bile..şimdi sen düşün ameriga...bunlar hep dıj güçlerin oyunu :):):):)

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 16 Mayıs 10:09
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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