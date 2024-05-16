O ürünlere yüzde 17 zam geliyor

Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola, Fanta ve Schweppes gibi içecek çeşitlerine zam geleceğini duyurdu. Dündar, 1 Haziran'dan itibaren bu içeceklerin litre başına %12.5 ile %17.5 arasında artış göstereceğini belirtti. Zam oranlarına ilişkin detaylar, içeceklerin litrelik fiyatlarına yansıyacak. Dündar, zam kararının gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak iç piyasadaki ekonomik koşulların etkisiyle alınmış olabileceği düşünülüyor. Bu gelişme, içecek sektöründeki fiyat dinamiklerinin ve tüketici alışkanlıklarının değişebileceği bir döneme işaret ediyor. Zam haberinin ardından tüketicilerin içecek alışverişlerinde dikkatli olmaları bekleniyor, zira zam oranlarına uygun olarak bütçelerini yeniden düzenlemeleri gerekebilir. Bu durum, içecek endüstrisindeki fiyatların ve tüketici taleplerinin yakından izlenmesini gerektirebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Wallace - her gün her şeye zam devam ama asgari ücrete falan ara zam yok sonra veriler iyiymiş hangi veri bunlar?
Asgari Ucretli - Emekli ve asgari ücrete zam verirsek enflasyona sebep olur.onlar enflasyonu azdiriyor onun için onların hakkını yiyelim
Faruk - Zaten hepsi zararlı kimse içmesin.En temiz içecek ayran ve su.
İzmitt - Evet vekillerimiz bizim yerimize meclis lokantasında yer içer
efendi - millet soda ya pekmez koyup evde kola yapmaya başladı bile..şimdi sen düşün ameriga...bunlar hep dıj güçlerin oyunu :):):):)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.