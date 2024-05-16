Ankara istikametinde 3 araçlık kaza! Trafik yoğunluğu oluştu

Çetin Aktaş - Kocaeli ye ve Türkiye nin pek çok yerine Takip Mesafesini izleme ve uymayanlara ceza sistemini getirmemiz gerekiyor. Takip mesafesine uymazsan duramazsın ey insan...Öndeki veya yandaki araca vurursun... zorun ne sakin sakin sür aracını... Takip mesafesi aynı zamanda güvenli durma , alanı ve mesafesisidr. Trafik Güvenliği Derneği Kocaeli