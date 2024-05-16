Ankara istikametinde 3 araçlık kaza! Trafik yoğunluğu oluştu

D100 Ankara istikameti Adnan Menderes Üst Geçit'i sonrasında trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluşurken vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmit-Ankara yönünde 3 araç kazaya karıştı. Tek şerit kapanırken yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çetin Aktaş - Kocaeli ye ve Türkiye nin pek çok yerine Takip Mesafesini izleme ve uymayanlara ceza sistemini getirmemiz gerekiyor. Takip mesafesine uymazsan duramazsın ey insan...Öndeki veya yandaki araca vurursun... zorun ne sakin sakin sür aracını... Takip mesafesi aynı zamanda güvenli durma , alanı ve mesafesisidr. Trafik Güvenliği Derneği Kocaeli
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.