7 gün boyunca sadece su içti, 11 kilo verdi

Şemdinli'de Mihriban Yılmaz (27) “İnsan yemeden yaşar mı” diyen arkadaşıyla iddiaya girerek kendini 7 gün aç bıraktı. Bu süreçte sadece su içen Yılmaz, doktor kontrolünde kan tahlillerini ve testlerini de yaptırdı.
Mihriban Yılmaz, açlığın 4. gününde mide krampları, 5. gününde ise şiddetli sırt ve bacak ağrıları geçirdiğini belirtirken, 65 kilo ile başladığı su diyetini 11 kilo vererek 54 kiloyla tamamladı.
Uzmanlar uzun süreli su diyetlerinin sağlıklı olmadığını, kan şekerinde ani düşüşlere neden olabileceğini, kalbe ve böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.