Elektrikli Rolls-Royce Spectre Türkiye’ye getirildi! 29 milyon TL…

Elektrikli Rolls-Royce Spectre Türkiye’ye getirildi.

Modelin Türkiye’ye getirilmesi hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Rolls-Royce Motor Cars Istanbul showroom’u tamamen yenilenmesinin ardından tekrar kapılarını açtı. Lükste yeni bir standart belirleyen Spectre’ın tanıtımı Boğaz kıyısındaki Rolls-Royce showroom’unda yapıldı. “Açılış sırasında konuşan Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal; Bugün, Spectre’ı resmi olarak kendi ülkemizdekarşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de varlığını sürdüreceği beklentisi, ilk duyurulduğu andan itibaren giderek artıyordu.’’dedi. Rolls-Royce Motor Cars, İngiltere, Avrupa ve Orta Asya Direktörü Boris Weletzky şunları belirtti: “120 yılı aşkın süredir, Rolls-Royce Motor Cars lüksün sınırlarını zorlayarak yeni gerçeklikler yaratıyor. Yeni showroom, bizleri Rolls-Royce’un kalbinin ve markanın temsil ettiği her şeyin tam ortasına götürüyor, ilham veriyor."

2,5 MİLYON KİLOMETREYİ AŞAN TEST AŞAMASINDAN GEÇTİ

Araç hakkında ayrıca şu bilgiler verildi:

“Otomobil kapsamlı bir tasarım sürecinden ve 2,5 milyon kilometreyi aşan geliştirme test programından geçirildi. Terazide neredeyse üç ton (2890 kg boş ağırlık) bulunan Spectre, 5475 mm uzunluğunda, 2017 mm genişliğinde olup oldukça büyüktür. 3210 mm dingil mesafesine sahiptir. Cullinan SUV, Ghost, Phantom gibi diğer mevcut Rolls-Royce’lar ile aynı temel alüminyum uzay kafesi ‘Lüks Mimari’ şasisini paylaşıyor.

Hava akışını iyileştirmek amacıyla Rolls-Royce, kutsal Spirit of Ecstasy’i Spectre için yeniden tasarladı. Gelecekteki tüm modellerinde yer alacak yeni amblem, neredeyse 20 mm daha alçakta (önceki model 100 mm) 82 mm yükseklikte duruyor. 830 saatlik tasarım modellemesi, rüzgar tüneli testleri sırasında mükemmelleştirilen ikon, daha fazla öne eğilim gösteriyor. Ünlü ipeksi V12 motorunu terk etmek hiç kolay olmadı.

Rolls-Royce, elektrikli yapılandırmayla ideal çözümü bulduğunu düşünüyor. 102 kWh batarya, 22 kW şarj cihazında sıfırdan yüzde 100’e kadar 5 saat 30 dakikada şarj edilebilir. Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce 0,25’lik Cd ile 520 km’lik WLTP menzilini duyuruyor.

Hala 2.975 kg taşımaya devam ediyor, bunun en az 700 kg’ı akü dahil (21,5 kWh/100 km tüketime göre 120 kWh civarında)..Her şeye rağmen, 585 bg ve toplam 900 Nm iki elektrik motoru (Aks başına bir tane) sayesinde otomobil 4,5 saniyede 100 km/saat hıza çıkıyor.”

Kaynak: Haber Merkezi