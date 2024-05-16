Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Teknoloji Bilim

Elektrikli Rolls-Royce Spectre Türkiye’ye getirildi! 29 milyon TL…

ABONE OL Google News Sayfamız

Rolls-Royce markasının ilk seri üretim elektrikli premium modeli Spectre Türkiye'de satışa sunuldu.Avrupa fiyatı 375bin Euro olan Spectre Türkiye’de yaklaşık 29 Milyon TL'den satılacak.

Elektrikli Rolls-Royce Spectre Türkiye’ye getirildi! 29 milyon TL… mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrikli Rolls-Royce Spectre Türkiye’ye getirildi.

Modelin Türkiye’ye getirilmesi hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Rolls-Royce Motor Cars Istanbul showroom’u tamamen yenilenmesinin ardından tekrar kapılarını açtı. Lükste yeni bir standart belirleyen Spectre’ın tanıtımı Boğaz kıyısındaki Rolls-Royce showroom’unda yapıldı. “Açılış sırasında konuşan Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal; Bugün, Spectre’ı resmi olarak kendi ülkemizdekarşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de varlığını sürdüreceği beklentisi, ilk duyurulduğu andan itibaren giderek artıyordu.’’dedi. Rolls-Royce Motor Cars, İngiltere, Avrupa ve Orta Asya Direktörü Boris Weletzky şunları belirtti: “120 yılı aşkın süredir, Rolls-Royce Motor Cars lüksün sınırlarını zorlayarak yeni gerçeklikler yaratıyor. Yeni showroom, bizleri Rolls-Royce’un kalbinin ve markanın temsil ettiği her şeyin tam ortasına götürüyor, ilham veriyor."

2,5 MİLYON KİLOMETREYİ AŞAN TEST AŞAMASINDAN GEÇTİ

Araç hakkında ayrıca şu bilgiler verildi:

“Otomobil kapsamlı bir tasarım sürecinden ve 2,5 milyon kilometreyi aşan geliştirme test programından geçirildi. Terazide neredeyse üç ton (2890 kg boş ağırlık) bulunan Spectre, 5475 mm uzunluğunda, 2017 mm genişliğinde olup oldukça büyüktür. 3210 mm dingil mesafesine sahiptir. Cullinan SUV, Ghost, Phantom gibi diğer mevcut Rolls-Royce’lar ile aynı temel alüminyum uzay kafesi ‘Lüks Mimari’ şasisini paylaşıyor.

Hava akışını iyileştirmek amacıyla Rolls-Royce, kutsal Spirit of Ecstasy’i Spectre için yeniden tasarladı. Gelecekteki tüm modellerinde yer alacak yeni amblem, neredeyse 20 mm daha alçakta (önceki model 100 mm) 82 mm yükseklikte duruyor. 830 saatlik tasarım modellemesi, rüzgar tüneli testleri sırasında mükemmelleştirilen ikon, daha fazla öne eğilim gösteriyor. Ünlü ipeksi V12 motorunu terk etmek hiç kolay olmadı.

Rolls-Royce, elektrikli yapılandırmayla ideal çözümü bulduğunu düşünüyor. 102 kWh batarya, 22 kW şarj cihazında sıfırdan yüzde 100’e kadar 5 saat 30 dakikada şarj edilebilir. Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce 0,25’lik Cd ile 520 km’lik WLTP menzilini duyuruyor.

Hala 2.975 kg taşımaya devam ediyor, bunun en az 700 kg’ı akü dahil (21,5 kWh/100 km tüketime göre 120 kWh civarında)..Her şeye rağmen, 585 bg ve toplam 900 Nm iki elektrik motoru (Aks başına bir tane) sayesinde otomobil 4,5 saniyede 100 km/saat hıza çıkıyor.”

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, yeni, Türkiye, araç, İstanbul

16 May 2024 - 10:17 Kocaeli/ İzmit- Teknoloji Bilim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.027.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL