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16 May 2024 - 10:22- Ekonomi G:

Kiracıların gündemi yüzde 25 zam sınırı! Kalkacak mı devam mı edecek?

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Kiracıalr Temmuz ayında yüzde 25 zam sınırının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor.

Kiracıların gündemi yüzde 25 zam sınırı! Kalkacak mı devam mı edecek? mask
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. TCMB Başkanı Karahan’ın açıklaması şu şekilde: “Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici enflasyon eğiliminin altında seyretmektedir. TCMB bünyesinde yapılan çalışmalar konut fiyatları değişiminin kira enflasyonunu aynı yönde etkilediğine işaret etmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.”

YÜZDE 25 ZAM SINIRI

Öte yandan Merkez Bankası’nın son PPK toplantı özetinde yüzde 25 zam sınırına yer verilmişti. TCMB metninde “kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir.” ifadelerine yer verilmişti.

Peki temmuzda yüzde 25 sınırı kesinlikle kalkacak mı? Yüzde 25 zam sınırının kalkması durumunda bunun kira piyasasına yansıması nasıl olur? Özellikle son dönemde konut fiyatları enflasyon baz alındığında düşüş göstermeye başlamıştı. Konut fiyatlarındaki gerileme kiraya da yansır mı?

ENFLASYONUN DÜŞÜŞ EĞİLİMİ…

Konunun uzmanları ise yüzde 25 zam sınırı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kira sınırlamasının kalkacağına dair net bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda hükümet enflasyonun düşüş eğilimi göstermesi ile beraber kira sınırlamasına gerek kalmayacağından bahsetmişti. Bu süre 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Yaklaşık 2 yıldır bu gündemde olan bir konu. Konudaki anlaşmazlıklar had safhaya çıkmış, arabuluculuk sistemi devreye alınmıştı.

Yüzde 25 piyasa beklentilerini karşılamaktan uzak. Benim bu kapsamda değerlendirmelerim yüzde 25 sınırının kalkması yönündedir. Beklentim TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden kiraların 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yeniden düzenlenmesidir. İş yerlerinde yüzde 25 sınırı olmadı. Bu nedenle iş yerleri için anlaşmazlıklar ev kiraları kadar olmadı. Yüzde 25 sınırı taraflar arasında uygulanmayan bir hale geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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16 May 2024 - 10:22 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bs - devlet yüzde 25'lik zammı devam ettirse ne olacak ki ev sahipleri vicdansızca zam yapıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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