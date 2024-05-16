Timurlenk: Play Off finali için en sert takımlar Bodrum ve Kocaeli

Trendyol 1.Lig’de bugün Süper Lig Play-Off yolunun ilk maçları oynanacak. Temsilcimiz Kocaelispor’un Çorum deplasmanına giderken, diğer maçta Bodrum FK-Boluspor’u ağırlayacak. Mücadeleler öncesi Play-Off değerlendirmesinde bulunan Bein Sports’tan Bülent Timurlenk, Sakaryaspor ile oynanacak final maçı için Kocaelispor ve Bodrum FK’yı ön plana çıkarırken, Sakarya’nın finalde avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.

İşte Timurlenk’in Play-Off ilk tur maçları öncesi yorumları: “Sakarya yenilgisi sonrası Kocaelispor’da Teknik Direktör değişikliği yaşandı. Göreve Ertuğrul Sağlam geldi. Bütün bir sezonu oynadıktan sonra kolay değil burası tek maç. Ev sahiplerinin bir avantajı var. Bir sonraki tur iki ayaklı.

DERBİ GİBİ DERBİ İZLEDİK

Sakarya’nın Kocaeli deplasmanında oynadığı futbol favori olarak onları ön plana çıkarıyor. En sert takımlar Bodrum ve Kocaeli. Geçen hafta inanılmaz bir atmosfer vardı Kocaeli’de Sakarya Kocaeli deplasmanına gittiğinde derbi gibi derbi izledik. İçi çekilmiş bir derbi değildi. Göztepe yeni stadının tadına varamamıştı mesela Süper Lig’de. Biraz renk lazım, seneye 8 tane İstanbul takımı Süper Lig’de görmek bana manalı gelmiyor. 3 büyükler için büyük avantaj.

SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Tribünlerde 15 bin dolayında taraftar olması bekleniyor. Kocaelispor taraftarı da kendilerine ayrılan yeri büyük olasılıkla dolduracak. Yeşil-Siyahlı ekibimizde çapraz bağ ameliyatı olduğu için sezonu kapatan Haşim ile sakat olan Oğuz dışında eksik yok. Ev sahibi ekipte de sezonu kapatan Ozon Sol tek eksik. 11 hafta sonra takımın başına dönen Ertuğrul Sağlam’ın kadroda nasıl değişiklikler yapacağı merak ediliyor. Oğuz’un yokluğunda Mehmet Yılmaz’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağlam’ın Ramil’i de ilk 11’de değerlendirebileceği belirtiliyor. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.