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Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu

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Kocaeli’de tekel bayisine gelen martı, kendisini balıkla besleyen işletme sahibinin yanından bir yıldır ayrılmıyor. Her gün dükkanın önündeki elektrik direğinde esnafı bekleyen martı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu mask
Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu
Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu
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İzmit’te tekel bayisi işleten Erhan Parlak, geçtiğimiz yıl balık tuttuktan sonra geldiği dükkanında martı ile karşılaştı. Parlak, kovasında bulunan balıklarla martıyı besledi. Ertesi gün de dükkana gelen martı, yine Erhan Parlak tarafından balıkla beslendi. Bunu alışkanlık haline getiren martı, o günden sonra düzenli olarak Parlak’ın dükkanına gelmeye başladı. Bu durum çevre sakinlerinin de ilgisini çekti.

Şimdilerde tekel bayisi önündeki elektrik direğinde bekleyen martı, Parlak’ı gördüğünde aşağı inerek, hemen yanına gidiyor. Genellikle istavrit ve ciğer ile beslenen martı, zaman zaman dükkandan çıkan Parlak’ı takip ediyor, o nereye giderse peşinden gidiyor. Erhan Parlak ve martının dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu

"Beni beklediğini gördüm"

Martı ile bağını anlatan Erhan Parlak, "Bir gün balık tutmadan geliyordum. Martının dükkanın önünde dolaştığını gördüm. Çok da tatlıydı. Elimde balık vardı. Kovadan ona birkaç balık verdim. Hoşuna gidince birkaç kez daha balık verdim. Yaklaşık 10-15 balık yedi. Ben bir günlük bir şey sandım. Sonra gitti, ertesi gün onu hiç beklemiyordum. Dükkanı açtım ve beni beklediğini gördüm. Dolapta tuttuğum balıklar vardı. Balıkları yedi. Sonra düzenli olarak gelmeye başladı" dedi.

Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu

"İnsanlar kedi, köpek besler ama benim arkamdan martı geliyor"

Zaman zaman martının kendisinin takip ettiğini söyleyen Parlak, "Ben nereye gitsem peşimde geliyor. İnsanlar kedi, köpek besler ama benim arkamdan martı geliyor. Alıverişe giderken de peşimden geliyor, herkes de bakıyor. Her gelişinde bir paket ciğerin yarısını götürüyor" diye konuştu.

Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu

Kaynak: İHA

# HER, İzmit

16 May 2024 - 11:02 İHA Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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