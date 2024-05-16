Kocaelispor taraftarı Çorum yolunda

Bu akşam 20.00'da Trendyol 1.Lig Play Off 1.Tur maçında deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor'da taraftarlar bu zorlu deplasman için yola çıktı.
Çok sayıda otobüs, minibüs ve münferit araçlarla Çorum'un yolunu tutan yeşil siyahlılar takımlarını bu deplasmanda da yalnız bırakmayacak. Kocaelispor bu maçı kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak ve rakibi Bodrum FK- Boluspor maçında turu geçen taraf olacak.
Kartepe ve Bekirdereliler grubu aynı otobüste
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Mantık - Otobüsün içinde ve dışında sudan başka şey içmeyin lütfen saglikla gidin gelin
41izmit - De haydi yolunuz açık olsun.
Kaizen 41 - Bu takımın peşine gidilmez!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.