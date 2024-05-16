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16 May 2024 - 11:05- Spor G:

Kocaelispor taraftarı Çorum yolunda

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Kocaelispor’u Çorum’da yalnız bırakmayacak olan Kocaelisporlu taraftarlar deplasman yoluna çıktı. Çorum’da 1000 Kocaelispor taraftarının takımı desteklemesi bekleniyor.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor taraftarı Çorum yolunda mask
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Bu akşam 20.00'da Trendyol 1.Lig Play Off 1.Tur maçında deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor'da taraftarlar bu zorlu deplasman için yola çıktı.

Çok sayıda otobüs, minibüs ve münferit araçlarla Çorum'un yolunu tutan yeşil siyahlılar takımlarını bu deplasmanda da yalnız bırakmayacak. Kocaelispor bu maçı kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak ve rakibi Bodrum FK- Boluspor maçında turu geçen taraf olacak.

Kocaelispor taraftarı Çorum yolunda

Kartepe ve Bekirdereliler grubu aynı otobüste

Kocaelispor taraftarı Çorum yolunda

# kocaelispor, Kartepe

16 May 2024 - 11:05 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Mantık - Otobüsün içinde ve dışında sudan başka şey içmeyin lütfen saglikla gidin gelin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:54
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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