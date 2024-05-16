Kocaelispor taraftarı Çorum yolunda

Bu akşam 20.00'da Trendyol 1.Lig Play Off 1.Tur maçında deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor'da taraftarlar bu zorlu deplasman için yola çıktı.

Çok sayıda otobüs, minibüs ve münferit araçlarla Çorum'un yolunu tutan yeşil siyahlılar takımlarını bu deplasmanda da yalnız bırakmayacak. Kocaelispor bu maçı kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak ve rakibi Bodrum FK- Boluspor maçında turu geçen taraf olacak.

Kartepe ve Bekirdereliler grubu aynı otobüste