"Vali’nin sokak hayvanları talimatına neden uyulmuyor?"

Kocaeli Valiliği, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlar ile ilgili belediyelerin yetki ve sorumluluklarını hatırlatan bir genelge yayınlamış, bu genelge Türkiye’de gündem olmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “talimatlara neden uyulmuyor?” diye sorarken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

VALİ YAVUZ AÇIKLAMASIYLA BÜYÜK DESTEK ALDI

"Türkiye’de sorunların başında gelen sokak hayvanları ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un geçtiğimiz haftalarda yerel yönetimlere verdiği talimat kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Yerel yönetimlerin hızlı bir şekilde kısırlaştırma ve tedavi süreçlerine başlamasını, çevre ve halk sağlığı noktasında tehlike oluşturan sokak hayvanları ile ilgili işlem yapılmasını yönetmeliklere dayanarak hatırlatan Vali Yavuz’un aldığı kararlar Türkiye’de geniş yankı uyandırmış, Vali Yavuz açıklamasıyla büyük destek almıştır.

YEREL YÖNETİMLER ADIM ATMIYOR

Fakat açıklamanın üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen yerel yönetimlerin bu talimatlara ne kadar uyduğu tartışma konusudur. Çünkü gerek vatandaşlarımızın bize ulaşması gerekse de yerel basında çıkan haberlerde anladığımız kadarıyla yerel yönetimlerin bu sorunun çözümü ile alakalı en ufak bir adımları yoktur. Dahası, Vali Bey’in talimatını üzerine bu konuda neler yaptıklarını, hedeflerinin ne olduğunu kamuoyuna duyurma gayreti bile sergilememişlerdir.

GÜVENLİKLİ SİTELERDE OTURANLAR BU SORUNLARI ANLAYAMIYOR

Evet, her canlının yaşaması ve yaşatılması gerektiğini düşünen bizler, diğer yandan sokağa çıkamayan halkımızı, okuluna gidemeyen öğrencimizi, servisine binemeyen işçimizi de düşünmek zorundayız. Güvenlikli sitelerde oturanların, her yere özel otomobilleri ile gidenlerin zaman zaman bu sorunu tam olarak anlamayacaklarını düşünmekteyiz. Bu yüzden yerel yöneticilerin öncelikli olarak bu sorundan muzdarip olan hemşerilerini dikkate almaları inancındayız. Özetle, Vali Yavuz’un talimatlarına kimin ne kadar uyduğunun, kimin hangi çalışmayı yaptığının halk tarafından bilinmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

Kaynak: Haber Merkezi