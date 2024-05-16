İzmit'te altyapı çalışması... O yol trafiğe kapatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Öz Sipahi Sokak’ta altyapı çalışması gerçekleştirecek. Yarın (cuma) 09:00’da başlayacak çalışma 30 Mayıs 06:00’da sona erecek. Bu süre zarfında sokak araç trafiğine kapalı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.