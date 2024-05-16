Büyükşehir’den Müzeler Haftası’na özel etkinlikler

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm dünyada “18 Mayıs Müzeler Günü” çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu tema doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 22-24 Mayıs tarihlerinde SEKA Kâğıt Müzesi’nde Müzeler Haftasını çeşitli faaliyetlerle kutlayacak.
ŞERMİN YAŞAR OKURLARIYLA BULUŞACAK
Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında müzeleri tanıtmaya ve sevdirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 22-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak programın ilk gününde saat 14.30’da sergi açılışları ve kokteylle oda orkestrası müzik dinletisi yer alacak. 23 Mayıs’ta ise çocuk edebiyatının önemli ismi yazar Şermin Yaşar, 14.00-15.00 saatleri arasında bir söyleşide bulunacak.
EĞLENCELİ ATÖLYELER ÇOCUKLARI BEKLİYOR
Müzeler Haftası etkinliklerinin son gününde ise müze severleri birbirinden eğitici ve geliştirici atölyeler karşılayacak. “Arkeolojik Kazı Atölyesi”, “Geometrik Desenler Atölyesi”, “El Yapımı Kâğıt Atölyesi”, “Sikke Basım Atölyesi”, “Taş Boyama Atölyesi”, “Çömlek Atölyesi” ve “Restorasyon Atölyesi” ile katılımcılar dolu dolu Müzeler Haftasını kutlayacak. Atölyeler saat 18.00 ve 20.00’de gerçekleşecek. Saat 21.00’de “Müzede Bir Gece” adlı sinema filmi izleyicilerle buluşacak. Etkinlik sonunda bir de özel çekiliş olacak. Çekilişi kazanan kişiye bir adet polaroid fotoğraf makinesi hediye edilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.