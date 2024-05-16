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Turgut Mahallesi’ndeki sahanın üstü kapatılacak

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İzmit Turgut Mahallesi’nde yer alan açık spor sahasının üstünün kapatılması için ihale gerçekleştirildi

Turgut Mahallesi’ndeki sahanın üstü kapatılacak mask
Turgut Mahallesi’ndeki sahanın üstü kapatılacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni spor alanları kazandırırken mevcut spor alanlarının bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, bakım ve onarım yaptığı spor alanlarından biri olan Turgut Mahallesi’ndeki sahayı modern bir yapıya kavuşturacak.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Büyükşehir, İzmit Turgut Mahallesi’nde yer alan açık spor sahasının üstünün kapatılması için ihale gerçekleştirildi. Buna göre sporcuların sahayı kötü hava şartlarından etkilenmeden kullanabilmeleri amacıyla sahanın üstü çelik konstrüksiyonla kapatılacak. İhale kapsamında 25,5x47 metre ebatlarından toplam 1.198,5 metrekarelik konstrüksiyon yapımı gerçekleştirilecek.

Turgut Mahallesi’ndeki sahanın üstü kapatılacak

EN DÜŞÜK TEKLİF 5 MİLYON 430 BİN 880 TL

Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlene online ihaleye yedi firma katıldı. En düşük teklif 5 milyon 430 bin 880 TL olurken en yüksek teklif ise 7 milyon 453 bin 325 TL olarak sunuldu. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve yer tesliminin ardından çalışmalar başlayacak.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

GÇ İnşaat                                       5 milyon 430 bin 880 TL

Abdurrahmanoğlu İnşaat               5 milyon 557 bin 196 TL 47 kuruş

Aktürkoğlu İnşaat                           5 milyon 741 bin 562 TL 60 kuruş

Köklü İnşaat                                    5 milyon 879 bin 682 TL 40 kuruş

AY TAŞ İnşaat                                5 milyon 929 bin 456 TL

BR İnşaat                                        7 milyon 111 bin 047 TL

Locus Yapı                                      7 milyon 453 bin 325 TL

Kaynak: BÜLTEN

# İzmit, yeni, Kocaeli, Büyükşehir

16 May 2024 - 11:42 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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