Valiliğin kapısı vatandaşa hep açık

BİNA GİRİŞİNDE

Kocaeli Valiliği binası girişinde ve yine ilçelerde kaymakamlıklarda bulunan birimlere gelen vatandaşlar, kamu hizmetlerine yönelik talep ve şikayetlerini buradan iletebiliyor. Birim temsilcileri, bu sorunları ilgili bölümlere ileterek sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor, işleri hızlandırıyor.

YAVUZ: VATANDAŞ HEP ÖNCELİKLİ

Vatandaşın ihtiyaç ve taleplerinin öncelikli olduğunu her fırsatta vurgulayan Vali Seddar Yavuz, sıkıntılarının dinlenmesi ve çözüm üretilmesi noktasında vatandaş odaklı hizmet veren birimleri de talimatlandırarak yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

128 BİN 765 BAŞVURUYA İŞLEM



Geride kalan 7 yıl içinde Açık Kapı birimine yüz yüze alınan başvuru sayısı 3.643 oldu. Sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerin de iletilebildiği sistemde, (https://www.acikkapi.gov.tr/) web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı ise 125 bin 122’ye ulaştı.

BİRAZ DA İSTATİSTİK BİLGİLERİ

2024 yılı başından Nisan ayı sonuna kadarki başvurular üzerinden yapılan istatistiki incelemelere göre; 358 başvuru ile 20-30 yaş grubu ve lise mezunları daha fazla başvuruda bulundu. Cinsiyete göre başvuru sayısı incelendiğinde de başvuruların %68’inin (365 başvuru) kadınlar tarafından yapıldığı, hizmet türünde yapılan değerlendirmelere göre de %72,63’lük oran ile en çok Sosyal Hizmetler alanında başvuru alındığı ve vatandaşların sorun, şikayet ve talepleri çözümlendikçe müracaat sayısının arttığı gözlemlendi.

SOSYAL MEDYADAN 2 BİN 719 MÜRACAAT

Valiliğe ait sosyal medya hesapları (X-instagram) üzerinden yapılan talep ve şikayetler, Vali Seddar Yavuz’un talimatlarıyla kurulan Medya İletişim Sistemi (MİS)’e günlük olarak işlenirken, ilgili kurumlara iletilerek takibi yapılıyor. 2020 yılı Temmuz alından bu yılın nisan ayına kadar sosyal medya üzerinden yapılan müracaat sayısı 2 bin 719 oldu. Yıllara göre bakıldığında en çok müracaatın 977 sayısıyla 2021 yılında yapıldığı görüydü. Kurumsal e-posta üzerinden de 2 bin 351 başvuru gerçekleşti.

Kocaeli Valiliği ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimi, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşımını, sorunların daha çabuk çözüme kavuşturulmasını sağlıyor.