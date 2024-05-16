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TIR şoförlerinin vize eziyeti

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Türkiye'den Avrupa'ya ihracat ürünü taşıyan TIR şoförleri, vize başvurularında bekleme sürelerinin uzun olmasından yakındı. Vizelerde gecikmeler olduğu ifade edilirken 8 ayı bulan bekleme sürelerinin mevcut olduğu da belirtildi.

TIR şoförlerinin vize eziyeti mask
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TIR şoförleri vize bekleme süresinin uzunluğundan şikayetçi olduklarını ifade ediyor.

Uluslararası lojistik firmasının Türkiye müdürü Murat Kaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uluslararası ticarette en büyük sorunun vize problemleri olduğunu söyledi.

Schengen vizesi başvurularında zaman zaman 8 ayı bulan bekleme süreleriyle karşılaşan TIR şoförlerinin olduğunu ifade eden Kaya, "Bu bekleme süreleri şoförlerimizi olumsuz etkiliyor. Ülkemizde 500 bin kayıtlı TIR mevcut bunların 60 bini giriş ve çıkış yapabiliyor." dedi.

Kaya vize sorununu ve sınır kapılarındaki beklemelerin taşımacılık sektöründe olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Vize sorununu aşmak için lojistik firmalarının da çeşitli önlemlere başvurduklarını ifade ede Kaya, "Romanya ve Polonya gibi ülkelerde şoför değişikliği yaparak hem transit süreyi hem beklemeyi azaltıyoruz. Herhangi bir ülkede beklemeye gerek kalmadan direk son noktaya kadar gidebiliyoruz. Böylelikle 12 günlük ulaşım sürelerini yüzde 50 kısaltabiliyoruz." diye konuştu.

TIR şoförleri de vize sorunu nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtti.

Şoför İbrahim Umut, vize sorununun bugünün değil son 3-4 yılın sorunu olduğunu ifade etti.

Vize konusunda özellikle Türk şoförlerine sorun çıkarıldığını ileri süren Umut, "Bunu aşmak için de bazı şoförler çift pasaport kullanıyor. Bir pasaportun vizesinin bitmesine 1 ila 3 ay kala, diğer pasaportu vizeye veriyor şirketler veya benim yaptığım gibi Bulgaristan kimliğiyle Balkan devletleri için çalışma olanağı sağlıyoruz kendimize. Bunu yapmak için de masraf gerekiyor." dedi.

Bir başka sürücü Ahmet Sezgin de vize almak için uzun süre beklediklerini kaydetti.

 

Kaynak: AA

# çalışma, ifade, Türkiye

16 May 2024 - 11:56 Kocaeli/ İzmit- Türkiye --- Okunma

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