Çorum FK ile 15. Randevu, üstünlük bizde

Kocaelispor ve Çorum FK bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Kocaelispor 8 galibiyet 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Kocaelispor 22 gol atarken kendi filelerinde 17 gol gördü.

PLAY-OFF’LARDA İKİNCİ RANDEVU

2018-2019 sezonunda Kocaelispor Çorum FK ile Play-Off mücadelesinde ilk maçında Çorum’da 1-0 kazanırken, kendi sahasında 3-0 kaybederek Play-Off’lara veda etmişti.

DEPLASMANDA SADECE BİR KEZ KAYBETTİK

Kocaelispor, Çorum deplasmanında daha önce 7 kez sahaya çıkarken 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

LİGİN İLK YARISINDA NE OLDU?

Yeşil-Siyahlı ekibimiz normal sezonda İzmit’te oynanan maçı 2-1 kazanıp, Çorum’da ile 1-1 berabere kalmıştı.