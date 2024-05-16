Çorum FK ile 15. Randevu, üstünlük bizde

Kocaelispor ve Çorum FK bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Kocaelispor 8 galibiyet 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Kocaelispor 22 gol atarken kendi filelerinde 17 gol gördü.
PLAY-OFF’LARDA İKİNCİ RANDEVU
2018-2019 sezonunda Kocaelispor Çorum FK ile Play-Off mücadelesinde ilk maçında Çorum’da 1-0 kazanırken, kendi sahasında 3-0 kaybederek Play-Off’lara veda etmişti.
DEPLASMANDA SADECE BİR KEZ KAYBETTİK
Kocaelispor, Çorum deplasmanında daha önce 7 kez sahaya çıkarken 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
LİGİN İLK YARISINDA NE OLDU?
Yeşil-Siyahlı ekibimiz normal sezonda İzmit’te oynanan maçı 2-1 kazanıp, Çorum’da ile 1-1 berabere kalmıştı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.