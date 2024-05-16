Beridze’ye doğum günü

MORALLER YERİNDE
Bu akşam 20.00’da Çorum Stadı’nda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan ve turu geçmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak olan Kocaelispor dün Çorum'a gitmişti. Yeşil siyahlı kafile 27 yaşına giren kanat oyuncusu konakladığı otelde pasta kesti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.