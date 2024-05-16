Aracı polisin üstüne sürdü

İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nın Yenicuma Camii mevkiinde yola hızlı çıkan araç sürücüsü, çevreden tepki gördü. Araç sürücüsü yüksek sesle bağırırken, olay yerine gelen trafik polisleriyle de tartıştı. Yeniden aracına binen ve patinaj yaparak, aracın önündeki motosikletli polise doğru gelen sürücünün bu hareketi tepkiyi daha da artırdı. Vatandaşlar da şahsın aracının üzerine yüklenerek, aracın hareket etmesini önledi. Polis; ikna ederek sakinleştirdiği şahısla ilgili işlem yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi