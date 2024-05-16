Derince’de müzik ziyafeti var

Şef Aysel Demircan yönetimindeki Derince Belediyesi Türk Müziği Korosu, Derincelilere müzik ziyafeti sunacak. Konser için son hazırlıklarını tamamlayan Derince Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun ücretsiz olarak düzenleyeceği etkinliğe tüm ilçe sakinlerinin davetli olduğu belirtildi. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerinin yorumlanacağı konser 17 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.