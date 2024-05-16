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Derince’de atığın sıfır noktası uygulamasında ilk adım atıldı

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Geri dönüşüm seferberliği başlatan Derince Belediyesi, ilk etapta Yenikent Mahallesi’ne kurulacak Atık Toplama Kabini için çalışmalara başladı

Derince’de atığın sıfır noktası uygulamasında ilk adım atıldı mask
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GERİ DÖNÜŞÜME TEŞVİK

Atık oluşumunun en aza indirilmesi ve atığın kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırılması noktasında Derince Belediyesi önemli adımlar atıyor. Vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Atığın Sıfır Noktası uygulaması kapsamında Yenikent Mahallesi, Yavuz Sultan Mahallesi ve Derince tünel üstü mevkiindeki üç ayrı noktaya atık toplama kabinleri konulacak. Derince Belediyesi’nin uygulaması ile Sıfır Atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İLK ÇALIŞMA YENİKENT’TE

Uygulama kapsamında atık toplama kabinlerinin kurulacağı ilk nokta olan Yenikent Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde yer alan Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Parkı’ndaki alanda çalışmalar başladı. Atığın Sıfır Noktası projesi kapsamında vatandaşların bu noktalara getirdikleri geri dönüşüm atıkları (kâğıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pil) görevli personel tarafından teslim alınacak. Burada belirlenen puanlama sistemi ile getirdikleri atıklara göre puan kazanacak olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek ya da atık puanına karşılık gelen ücret kart sistemiyle entegre edilecek.

Kaynak: BÜLTEN

# Derince

16 May 2024 - 13:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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