Konut fiyatlarında reel düşüş onuncu ayında

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun nisan ayı sonuçları yayımlandı.

BETAM tarafından hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının nisan sonuçlarına göre, cari fiyatlarda yıllık değişim yüzde 42,1 oldu.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 50,8’e geriledi.

SATILIK KONUT PİYASASI

Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı 28.257 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 38,8, Ankara’da yüzde 51,3 ve İzmir’de yüzde 43,6 oldu.. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 39 bin 080 TL, Ankara'da 21 bin 250 TL ve İzmir'de 32 bin 631 TL olarak gerçekleşti.

Rapora göre reel fiyatlardaki düşüşün on aydır devam ettiği görüldü. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde -16,3’e, İstanbul’da yüzde -18,3’e, İzmir’de ise yüzde -15,4’e kadar geriledi. Ankara’da ise düşüş yüzde -10,9 seviyesinde kaldı. Yani ülke genelinde ve üç büyük ilde ortalama konut bir yıl öncesine göre reel anlamda ucuzladı.

REEL KİRA FİYATLARI ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde marttan nisana cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları arttı.

Buna karşılık ülke genelinde nisan ayı itibarıyla reel fiyatlarla kira ortalaması bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 11,2, İstanbul’da yüzde 9,7 oranında geriledi. Ankara’da ve İzmir’de ise reel kiralar bir yıl öncesine kıyasla yüzde 4,4 ve yüzde 5,7 oranında arttı..

Öte yandan, cari kira fiyat yıllık artış oranlarında düşüş sürmektedir. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 50,8’e geriledi.

Nisan ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 158,6 TL oldu. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 53,3’e, Ankara’da yüzde 77,3’e, İzmir’de ise yüzde 79,4’e düşmüştür. Ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 200 TL, Ankara’da 150 TL, İzmir’de ise 179,4 TL’dir.

Cari fiyatlarda yıllık değişim oranı marta kıyasla ülke genelinde 2,7 puan azalarak yüzde 42,1’e düştü.

KONUT TALEBİ GERİLEDİ

2023 Şubat ayındaki depremden sonra çok sert düşüş gösteren konut talebi 2023 Temmuz'daki artıştan sonra kasıma kadar düştü.

Konut talebi aralıkta artış trendine geçerken bu yıl marttan şubata kıyasla yüzde 1,6 azalarak 112,4 oldu. Nisan ayında da marttaki düşüş eğilimi devam etti ve konut talep göstergesi yüzde 6 azalarak 105,6 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi