Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Konut fiyatlarında reel düşüş onuncu ayında

ABONE OL Google News Sayfamız

BETAM raporuna göre, Türkiye genelindeki reel konut satış fiyatlarının 10 aydır düşüyor.

Konut fiyatlarında reel düşüş onuncu ayında mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun nisan ayı sonuçları yayımlandı.

BETAM tarafından hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının nisan sonuçlarına göre, cari fiyatlarda yıllık değişim yüzde 42,1 oldu.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 50,8’e geriledi.

SATILIK KONUT PİYASASI

Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı 28.257 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 38,8, Ankara’da yüzde 51,3 ve İzmir’de yüzde 43,6 oldu.. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 39 bin 080 TL, Ankara'da 21 bin 250 TL ve İzmir'de 32 bin 631 TL olarak gerçekleşti.

Rapora göre reel fiyatlardaki düşüşün on aydır devam ettiği görüldü. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde -16,3’e, İstanbul’da yüzde -18,3’e, İzmir’de ise yüzde -15,4’e kadar geriledi. Ankara’da ise düşüş yüzde -10,9 seviyesinde kaldı. Yani ülke genelinde ve üç büyük ilde ortalama konut bir yıl öncesine göre reel anlamda ucuzladı.

REEL KİRA FİYATLARI ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde marttan nisana cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları arttı.

Buna karşılık ülke genelinde nisan ayı itibarıyla reel fiyatlarla kira ortalaması bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 11,2, İstanbul’da yüzde 9,7 oranında geriledi. Ankara’da ve İzmir’de ise reel kiralar bir yıl öncesine kıyasla yüzde 4,4 ve yüzde 5,7 oranında arttı..

Öte yandan, cari kira fiyat yıllık artış oranlarında düşüş sürmektedir. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 50,8’e geriledi.

Nisan ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 158,6 TL oldu. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 53,3’e, Ankara’da yüzde 77,3’e, İzmir’de ise yüzde 79,4’e düşmüştür. Ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 200 TL, Ankara’da 150 TL, İzmir’de ise 179,4 TL’dir.

Cari fiyatlarda yıllık değişim oranı marta kıyasla ülke genelinde 2,7 puan azalarak yüzde 42,1’e düştü.

KONUT TALEBİ GERİLEDİ

2023 Şubat ayındaki depremden sonra çok sert düşüş gösteren konut talebi 2023 Temmuz'daki artıştan sonra kasıma kadar düştü.

Konut talebi aralıkta artış trendine geçerken bu yıl marttan şubata kıyasla yüzde 1,6 azalarak 112,4 oldu. Nisan ayında da marttaki düşüş eğilimi devam etti ve konut talep göstergesi yüzde 6 azalarak 105,6 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, İstanbul

16 May 2024 - 13:19 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.027.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL