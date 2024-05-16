Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda yaz meyveleri tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Kayısı, kiraz ve erik vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor.

SEBZE FİYATLARI ARTTI

Geçen haftaya oranla meyve fiyatlarına düşüş yaşanırken, sebze fiyatları ise arttı. Fiyatların önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıkların artması ile birlikte daha da düşmesi bekleniyor.