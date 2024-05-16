Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda yaz meyveleri tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Kayısı, kiraz ve erik vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor.
SEBZE FİYATLARI ARTTI
Geçen haftaya oranla meyve fiyatlarına düşüş yaşanırken, sebze fiyatları ise arttı. Fiyatların önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıkların artması ile birlikte daha da düşmesi bekleniyor.
ÜRÜN ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU HAFTA (TL)
Dolmalık biber
35
40
Çarliston biber
20
20
Kıl biber
25
20
Kapya
50
40
Patlıcan
25
20
Domates
17,50
20
Çeri domates
40
35
Salatalık
15
20
Kabak
30
40
Havuç
25
25
Limon (file)
20
20
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
20
25
Roka
15
10
Dereotu
15
10
Taze soğan
15
15
Mor lahana
20
20
Patates
12,50
12,50
Soğan
15
15
Ispanak
25
25
Semizotu
20
20
Taze Fasulye
60
60
Mantar
80
90
Bezelye
25
30
Bakla
30
35
Pırasa
20
20
Enginar
25
25
Pazı
15
20
Karalahana
10
15
Erik
70
50- 80
Karpuz
40
25
Kavun
60
60 (tane)
Çilek
60
50
Muz
50
50
Kayısı
30
50-80
Kiraz
100
60
Nektari
25
25
Elma
20
15
Yeşil elma
25
16
Gold elma
-
25
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.