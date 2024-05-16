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16 May 2024 - 13:20- Gündem G:

Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

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Perşembe Pazarı’nda yaz meyveleri tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Geçtiğimiz hafta kilosu 100 TL olan kiraz bu hafta 60 TL’den satışa çıktı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler... mask
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
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İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda yaz meyveleri tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Kayısı, kiraz ve erik vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor. 

SEBZE FİYATLARI ARTTI

Geçen haftaya oranla meyve fiyatlarına düşüş yaşanırken, sebze fiyatları ise arttı. Fiyatların önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıkların artması ile birlikte daha da düşmesi bekleniyor.

ÜRÜN ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU HAFTA (TL)

Dolmalık biber

35

40

Çarliston biber

20

20

Kıl biber

25

20

Kapya

50

40

Patlıcan

25

20

Domates

17,50

20

Çeri domates

40

35

Salatalık

15

20

Kabak

30

40

Havuç

25

25

Limon (file)

20

20

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

20

25

Roka

15

10

Dereotu

15

10

Taze soğan

15

15

Mor lahana

20

20

Patates

12,50

12,50

Soğan

15

15

Ispanak

25

25

Semizotu

20

20

Taze Fasulye

60

60

Mantar

80

90

Bezelye

25

30

Bakla

30

35

Pırasa

20

20

Enginar

25

25

Pazı

15

20

Karalahana

10

15

Erik

70

50- 80

Karpuz

40

25

Kavun

60

60 (tane)

Çilek

60

50

Muz

50

50

Kayısı

30

50-80

Kiraz

100

60

Nektari

25

25

Elma

20

15

Yeşil elma

25

16

Gold elma                  

-

25

Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

# İzmit, hafta

16 May 2024 - 13:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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