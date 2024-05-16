Biz İzmit’iz grubundan çağrı var: “Tarihi binanın önüne katlı otopark yapmayın”

Hüseyin Erol’un kurucusu olduğu Biz İzmit’iz grubu üyeleri, buraya yapılacak otoparkın tarihi taş binanın güzelliğini kapatacağını belirterek, bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istediler.

Hüseyin Erol ile birlikte Koruma Restorasyon Uzmanı-Yüksek Mimar Elif Çelik Arısal, Diş Hekimi Sedat Tuna Yalıncan ve Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Alkan; Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’yi ziyaret ederek, bu konudaki çekincelerini dile getirdiler, destek istediler.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Hüseyin Erol, “Kendisine, İzmit’te yaşayan ve kente karşı sorumluluk taşıyan bireyler olarak, yapılması istenen otopark projesine karşı olduğumuzu, söz konusu alanın, “Açık Alan Düzenlemesi” yapılarak hayata geçirilmesini ve bu yöntem ile kentte kazandırılmasını ilettik. Bizleri can kulağı ile dinleyen ve konuyu yönetim kuruluna ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a taşıyacağını ve heyetimiz ile bir randevu alarak, kendisi ile görüştüreceğini söyledi. En kısa zamanda Tahir Bey ile görüşmeyi arzuluyoruz. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye ilgisi ve samimiyeti için çok teşekkür ederiz” dedi. Bu arada Tepecik Muhtarı Ahmet Alkan’ın da bu konuyla ilgili bir imza kampanyası başlatacağı belirtildi.

Biz İzmit’iz grubu kurucusu Hüseyin Erol ve grup üyeleri, Tarihi Taş Binanın önüne yapılmak istenen 7 katlı otoparka karşı olduklarını Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye aktardılar.

Kaynak: Haber Merkezi